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Глава британской разведки МI-6 предсказал победу Украины

Источник:
ТАСС
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Фото: © Ministry of Defense of Ukraine

Возможность для контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) может открыться через несколько недель, считает глава службы внешней разведки Великобритании МI-6 Ричард Мур.

«Российские войска скоро выдохнутся. В ближайшие недели русским будет все труднее поддерживать численность личного состава, подвозить материальные средства. Так или иначе им придется взять паузу, а это даст украинцам возможность нанести ответный удар», — цитирует ТАСС Мура.

По его словам, «мораль украинцев по-прежнему высока, и они начинают получать все больше отличных вооружений».

Глава МI-6 говорил, что Украина способна одержать победу в конфликте с Россией. Он утверждает, что украинские силы продемонстрировали способность наносить контрудары.

Мур отметил, что Киев «напомнит об этом Европе», которая испытывает все более сильное давление в связи с приближением холодов и продолжающимся кризисом на энергетическом рынке.

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