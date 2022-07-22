Лукашенко заявил об угрозе ядерной войны из‑за Украины

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Запад, Украина и Россия должны договориться о прекращении конфликта на Украине во избежание ядерной войны.

«Мы должны остановиться, достичь соглашения, положить конец этой неразберихе, операции и войне на Украине», — приводит РИА Новости слова Лукашенко, сказанные им в интервью агентству Франс Пресс.

«Давайте остановимся, а потом решим, как жить дальше... Нет необходимости идти дальше. Дальше бездна ядерной войны», — призвал белорусский президент.

По его убеждению, Киеву следует «сесть за стол переговоров и согласиться на то, что он никогда не будет угрожать России».