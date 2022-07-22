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Лукашенко заявил об угрозе ядерной войны из‑за Украины

Источник:
РИА Новости
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Фото: © пресс-служба президента Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Запад, Украина и Россия должны договориться о прекращении конфликта на Украине во избежание ядерной войны.

«Мы должны остановиться, достичь соглашения, положить конец этой неразберихе, операции и войне на Украине», — приводит РИА Новости слова Лукашенко, сказанные им в интервью агентству Франс Пресс.

«Давайте остановимся, а потом решим, как жить дальше... Нет необходимости идти дальше. Дальше бездна ядерной войны», — призвал белорусский президент.

По его убеждению, Киеву следует «сесть за стол переговоров и согласиться на то, что он никогда не будет угрожать России».


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Топ комментариев

Kam1kadze

Могут сэкономить на обучении, обучая только взлету. Посадка им все равно не понадобится.

volodey19760802

Следующий наверное платиновый будет????

Asd10

Что бы научиться делать что?? Укреплять, или опускать? Ты же украинских недотеп вроде хвалишь за их способности....

Asd10

Белого дома там рядом не стояло. Что он может заявлять?))