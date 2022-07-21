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Россия возобновила поставки газа Евросоюзу

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба ПАО «Газпром»

Россия 21 июля возобновила поставки газа европейским потребителям по газопроводу «Северный поток» после проведения технических работ.

Оператор Nord Stream AG сообщил, что поставки газа по «Северному потоку» вышли на уровень 40% от предельной мощности. Обе нитки газопровода «Северный поток», по которому газ идет из России в Германию, были отключены для проведения плановых работы 11 июля.

До этого «Газпром» сократил объем прокачки газа по «Северному потоку» до 40% от его номинальной мощности, что соответствует 67 миллионам кубометров в сутки. Номинальная ежесуточная мощность газопровода составляет 160 миллионов кубометров.

Сейчас российский газ попадает в Европу по двум маршрутам — 42 миллиона кубометров в сутки поступает через Украину, еще 67 миллионов — через «Северный поток».

При этом федерального сетевого агентства Германии Клаус Мюллер ранее заявил, что ФРГ не сможет прожить ближайшую зиму без российского газа, так как заполняемость газовых хранилищ слишком низкая.

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Топ комментариев

pepelmetal

салорейх не задумывается о том что будет, если реактор бахнут и ветер в их сторону подует? Хотя там и...

Kam1kadze

Могут сэкономить на обучении, обучая только взлету. Посадка им все равно не понадобится.

volodey19760802

Следующий наверное платиновый будет????

number10

Это начало процесса, что Украины, как государства почти нет.