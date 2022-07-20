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Путин провозгласил наступление «новой эпохи» мировой истории

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Новая эпоха и новый этап мировой истории наступает на планете, заявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, теперь только суверенные государства смогут обеспечивать динамику роста.

Российский лидер также усомнился, что коллективный Запад сможет предложить остальному миру свою модель будущего. Путин указал, что элиты «золотого миллиарда» панически боятся, что другие мировые центры могут представить свои варианты развития.

«Модель тотального доминирования, так называемого золотого миллиарда, несправедлива. Почему этот золотой миллиард из всего населения планеты должен доминировать над всеми, навязывать правила поведения?», — отметил он.

По мнению Путина, Запад занял свои позиции не только благодаря каким-то собственным реализованным идеям, а за счет грабежа других народов — и в Азии, и в Африке. Эта ситуация изменилась, подчеркнул он.

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Политика #Мир #Россия
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Топ комментариев

Alhazred

Что же ты фрайер сдал назад? )))

userkc

считаю опасно вмешиваться в небесную механику, изменение орбиты может изменить орбиты других астероидов,...

slavaynin

Украина тоже уже испытала и не раз)

pepelmetal

Они и правда думают что это им чем-то поможет