Путин провозгласил наступление «новой эпохи» мировой истории

Новая эпоха и новый этап мировой истории наступает на планете, заявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, теперь только суверенные государства смогут обеспечивать динамику роста.

Российский лидер также усомнился, что коллективный Запад сможет предложить остальному миру свою модель будущего. Путин указал, что элиты «золотого миллиарда» панически боятся, что другие мировые центры могут представить свои варианты развития.

«Модель тотального доминирования, так называемого золотого миллиарда, несправедлива. Почему этот золотой миллиард из всего населения планеты должен доминировать над всеми, навязывать правила поведения?», — отметил он.

По мнению Путина, Запад занял свои позиции не только благодаря каким-то собственным реализованным идеям, а за счет грабежа других народов — и в Азии, и в Африке. Эта ситуация изменилась, подчеркнул он.