Россия утилизирует самую большую в мире подлодку

Самая большая в мире атомная подводная лодка «Дмитрий Донской» вышла из боевого состава военно-морского флота России.

Теперь субмарина подлежит утилизации, пишет РИА Новости со ссылкой на источник в военно-промышленном комплексе. Имя «Дмитрий Донской» уже присвоили другой стратегической атомной подводной лодке класса «Борей-А», которую заложили на «Севмаше».

АПЛ «Дмитрий Донской» (проект 941 УМ «Акула») вошла в боевой состав флота в 1980 году и была головной лодкой проекта. Всего по данному проекту построили шесть субмарин, по классификации НАТО они получили обозначение Typhoon.

«Акулы» являются самыми большими субмаринами в мире, длина корабля составляет 172 метра, а полное водоизмещение — 48 тысяч тонн. Так, высота подлодки — примерно с девятиэтажный дом.

Первоначально на борту «Дмитрия Донского» находились 20 баллистических ракет Р-39, однако в дальнейшем субмарину модернизировали, она стала носителем более современных ракет «Булава».