Евросоюз частично выведет активы российских банков из-под санкций

Евросоюз частично разморозит активы российских банков, чтобы не допустить проблем с поставками продовольствия.

Согласно документу, в список попали ВТБ, Совкомбанк, ВЭБ.РФ, «Открытие», «Промсвязьбанк», банк «Россия» и «Новикомбанк», передает Reuters. Аналогичные послабления будут введены в отношении Сбербанка.

ЕС обещает разблокировать активы после того, как «будет установлено, что эти средства или экономические ресурсы необходимы для закупки, импорта или транспортировки сельскохозяйственных и пищевых продуктов, включая пшеницу и удобрения».

Брюссель также планирует облегчить экспорт продуктов питания из российских портов, которые трейдеры перестали обслуживать, несмотря на то, что продовольствие было освобождено от введенных ограничений.

Отмечается, что европейские власти обязуются избегать мер, которые могут привести к проблемам для продовольственной безопасности во всем мире. Так, санкции не будут затрагивать торговлю сельскохозяйственной продукцией, продовольствием или удобрениями.