Путин исключил технологическую деградацию России

Россия из-за введенных против нее ограничений не собирается отступать на десятилетия назад, заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Глава государства напомнил, что против России используются не просто ограничения, а практически полное закрытие доступа к зарубежным высокотехнологичным продуктам, что является огромным вызовом для страны.

«Но мы не только не собираемся опускать руки, пребывать в какой-то растерянности, или, как некоторые наши "доброжелатели" предрекают, отступать на десятилетия назад», — сказал российский лидер.

По словам Путина, Россия, осознавая объем трудностей, намерена грамотно искать новые решения, использовать имеющиеся технологические заделы. «В современном мире невозможно вот так все циркулем обвести и выставить огромный забор», — подчеркнул он.