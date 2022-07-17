Пожар в Томской области унес жизни семерых человек

Семь человек погибли при пожаре в селе Колбинка Томской области, сообщает пресс-служба следственное управление СКР по региону.

По предварительным данным, в ночь на 17 июля произошло возгорание в одноэтажном двухквартирном бревенчатом жилом доме. Общая площадь пожара составила 168 квадратных метров.

При тушении пожара обнаружены тела семи погибших, разбор конструкций продолжается. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

Пресс-служба главного управления МЧС по Томской области уточняет, что к ликвидации пожара привлекались четыре единицы техники и девять человек.