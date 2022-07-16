Саудовский принц усмехнулся в лицо Байдену

Наследный принц Мухаммед бен Салман Аль Сауд усмехнулся в лицо президенту США Джо Байдену, не решившемуся ответить на вопрос журналистки об отношениях Вашингтона и Эр-Рияда.

«Президент Байден, Саудовская Аравия все еще остается страной-изгоем?» — приводит РИА Новости вопрос журналистки.

Американский лидер проигнорировал вопрос, в то время как принц ехидно улыбнулся, посмотрев в сторону Байдена.

В пятницу глава Белого дома прибыл в Саудовскую Аравию, где его встретил наследный принц Мухаммед бен Салман Аль Сауд. Американская разведка указывала на его причастность к убийству саудовского журналиста Washington Post Джамаля Хашукджи, произошедшему в 2018 году в Турции.

Во время предвыборной кампании Байден обещал превратить Саудовскую Аравию в «страну-изгоя» из-за убийства Хашукджи. Посетив страну с визитом, президент США подчеркнул, что не жалеет о своих угрозах, назвал ситуацию возмутительной и заявил об ответственности бен Салмана за произошедшее.