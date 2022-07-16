Регистрацию импортных автомобилей упростили в России

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, упрощающее регистрацию импортных автомобилей, сообщается на сайте правительства.

«Правительство изменило действующий порядок регистрации автомобилей, ввозимых гражданами или организациями из-за границы. <…> Речь идет о временной отмене одного из обязательных требований к техническому оснащению машин — теперь их можно использовать без устройств вызова экстренных служб «ЭРА-ГЛОНАСС», — говорится в публикации.

До сих пор установка такого комплекта была обязательным условием для ввоза машины в Россию и постановки ее на учет в ГИБДД . Но из-за санкций у российских производителей систем вызова экстренных служб возникли перебои с комплектующими, пояснили в пресс-службе правительства.

В середине мая правительство упростило требования к сертификации машин российского производства — их тоже можно выпускать без «ЭРА-ГЛОНАСС», хотя в последующем все автомобили должны быть дооснащены этой системой.

Государственная автоматизированная информационная система «ЭРА-ГЛОНАСС» предназначена для вызова экстренных служб в случае автомобильной аварии.