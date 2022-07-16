ВМФ России получит баллистическую ракету «Змеевик»

Россия разработает «убийцу авианосцев», — баллистическую ракету «Змеевик» с гиперзвуковым боевым оснащением в интересах Военно-морского флота (ВМФ), сообщили ТАСС источники.

«Баллистическая ракета "Змеевик" с гиперзвуковым боевым оснащением разрабатывается уже достаточно давно. Она будет предназначена для поражения крупных надводных целей, в первую очередь — авианосцев», — сказал один из них.

Другой источник сообщил, что эта ракета может поступить на вооружение береговых ракетных частей ВМФ. Один из собеседников агентства добавил, что по своим характеристикам «Змеевик» напоминает китайские ракеты аналогичного класса DF-21D и DF-26 с дальностью полета до 4 тысяч километров.