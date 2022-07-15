Борисов сменил Рогозина на посту главы «Роскосмоса»

Бывший вице-премьер Юрий Борисов сменит Дмитрия Рогозина на посту главы «Роскосмоса». Соответствующие указы подписал президент Владимир Путин, документы появились на сайте Кремля.

Рогозин возглавлял космическую корпорацию с 24 мая 2018 года. До этого он занимал пост заместителя главы правительства по вопросам оборонно-промышленного комплекса.

Борисов до назначения на пост вице-премьера был заместителем министра обороны с 2012 года. Он также много лет занимал руководящие посты в Федеральном агентстве по промышленности.

Одновременно Путин внес изменения в структуру правительства — вице-премьеров снова стало десять. Несколько дней назад президент увеличил их число до 11.