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Борисов сменил Рогозина на посту главы «Роскосмоса»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба правительства РФ

Бывший вице-премьер Юрий Борисов сменит Дмитрия Рогозина на посту главы «Роскосмоса». Соответствующие указы подписал президент Владимир Путин, документы появились на сайте Кремля.

Рогозин возглавлял космическую корпорацию с 24 мая 2018 года. До этого он занимал пост заместителя главы правительства по вопросам оборонно-промышленного комплекса.

Борисов до назначения на пост вице-премьера был заместителем министра обороны с 2012 года. Он также много лет занимал руководящие посты в Федеральном агентстве по промышленности.

Одновременно Путин внес изменения в структуру правительства — вице-премьеров снова стало десять. Несколько дней назад президент увеличил их число до 11.

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Политика #Россия #Космос
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Топ комментариев

М. Алейников

Зарплаты то собираются платить нормальные? Или опять только за еду работать?

kygear

Уменьшать количество контор и оптимизировать количество евреев в них благое для Русских дело.

Asd10

С чьей стороны? Это ваще ты или у тебя ник украли???))

Asd10

Бодаться с Россией себе дороже. Сдадут Европу вместе с Украиной.