Россияне назвали лучшую валюту для сбережений

Россияне в два раза чаще, чем в январе стали называть лучшей валютой для накоплений рубль, следует из опроса сервиса SuperJob.

Держать в рублях все сбережения или их часть сегодня считают допустимым 57% россиян. У доллара и евро более чем в два раза меньше поклонников (26 и 21% соответственно). Уровень народного доверия к американской и европейской валютам сейчас столь же низкий, как в апреле 2015 года, когда их курс резко обвалился.

Число сторонников рубля тогда было близко к максимальным значениям (69%), сейчас же уровень доверия к национальной валюте соответствует среднему значению за восемь лет.

С января этого года число сторонников рубля выросло более чем на четверть, сторонников доллара — снизилось более чем в 1,5 раза, а евро — более чем в два раза.



Лучшей валютой для хранения накоплений евро называет минимальное за 15 лет число россиян (всего 5%), доллар считают таковым 12% (что чуть ниже среднего значения с 2007 года), рубль — 43% (почти в 2 раза больше, чем в январе этого года, и выше средних значений за 15 лет).



