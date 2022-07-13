Калининградский транзит: чем грозит блокада российского анклава?

Литва заблокировала сухопутный транспортный коридор, соединяющий Россию с самым западным регионом — Калининградской областью. По прогнозам, уже в ближайшее время поставки в анклав могут сократиться вчетверо. По международному праву такая блокада считается объявлением войны. Чем грозит отказ от восстановления калининградского транзита?

В отношении России на сегодня действуют шесть пакетов санкций Евросоюза. Ситуация вокруг транзита через Литву в Калининград обострилась после введения Евросоюзом четвертого пакета антироссийских санкций, утвержденного в марте.

Железный занавес



Частично автомобильные и железнодорожные поставки в Калининградскую область были прерваны еще 18 июня. С 11 июля был остановлен транзит цемента, древесины, табака и алкоголя, с 10 августа прекратятся поставки нефтепродуктов, что может вызвать серьезный кризис в Калининградской области, которая не имеет общей сухопутной границы в «материковой» Россией.

МИД Литвы при этом уверяет, что страна не вводила односторонних ограничений в отношении калининградского транзита, все ее действия — лишь выполнение директив Евросоюза. При этом верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель заявил, что Еврокомиссия не хочет блокировать или препятствовать движению между Россией и Калининградом.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на днях отметила, что Еврокомиссия и Литва заверили Москву, что решат вопрос транзитной блокады Калининграда в ближайшее время. Однако в итоге переговоры забуксовали, фактически не начавшись.

Главная причина — в позиции Вильнюса, который категорически отвергает возможность организации зеленых коридоров для российских грузов в Калининградскую область, несмотря на вполне четкие намеки Брюсселя. Объяснение простое — соответствующее давление на Литву оказывают США.

Сейчас Россия доставляет попавшие под ограничения товары паромами, однако мощностей не хватает — на линии работают только три судна. Кроме этого, морские перевозки примерно на треть дороже автомобильных и железнодорожных.

Как может ответить Россия?

Москва неоднократно предупреждала Вильнюс, что блокировка транзита в Калининград вызовет жесткий ответ. Обсуждаются самые разные варианты — от полной экономической блокады Литвы с запретом всех торговых операций до отзыва документов о признании республики.

Представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов, каким будет ответ России, сказал, что Москва «надеется на лучшее» и при этом «обдумывает различные сценарии в случае худшего развития событий».

Западные эксперты опасаются военной реакции России. В европейских СМИ циркулирует версия, что Москва в случае продолжения блокады может пробить так называемый Сувалкский коридор с территории Белоруссии протяженностью около 100 километров и взять его под свой контроль.

При этом военный сценарий будет означать вторжение в одну из стран НАТО, что грозит непредсказуемыми последствиями — вплоть до развязывания новой мировой войны с участием десятков государств.

Что будет дальше?

13 июня появились сообщения в СМИ, что Москва и Евросоюз согласовали все позиции, заключив соглашение, по которому запрещать перевозку грузов между частями России недопустимо. Однако литовские власти заявили, что никаких указаний из Брюсселя не получали.

Позднее официальный представитель Европейской комиссии Эрик Мамер уточнил, что в настоящее время Евросоюз не ведет переговоры с Россией по вопросу транзита в Калининград. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что проблема с транзитом пока не решена.

При этом позиция России хорошо известна — если соответствующие переговоры начнутся, Москва согласится только на полное возобновление транзита грузов через Литву в том виде, каким он был до введения ограничений со стороны Вильнюса и Евросоюза.

В свою очередь, Евросоюз может надавить на Литву и добиться возобновления транзита, однако намерен ограничить объемы перевозки цифрами, которые были до 24 февраля, когда Москва начала спецоперацию на Украине. Тем самым Брюссель обезопасит себя от поставок российской санкционной продукции через Калининград в другие страны.