Шевчук описал свою идеальную смерть

Лидер группы ДДТ Юрий Шевчук описал свое состояние во время военной спецоперации на Украине. Он поразмышлял о своей судьбе и о тех, кто в это время покинул Россию.

Шевчук не осуждает людей, которые уехали из страны с начала спецоперации. «Ну, а что им здесь делать? Уезжают, потому что их лишили возможности говорить правду и то, что думаешь», — сказал он в интервью Екатерине Гордеевой.

Сам музыкант уезжать из России не планирует и не хочет. Но он считает, что его могут «выкинуть отсюда» или создать условия, в которых жить будет невыносимо. Но и на такой случай он знает, что будет делать.

«Поеду когда-нибудь в провинцию у моря. Тога, сандалии и философия. И размышлять о человечестве. Да, классно. Хорошая смерть», — сказал Шевчук.

Юрий Шевчук во время спецоперации занял пацифистскую позицию. После концерта в Уфе 18 мая, где музыкант сделал несколько заявлений, в отношении него был составлен протокол по статье о дискредитации ВС РФ. Суд не стал рассматривать дело против артиста ввиду множественных недочетов в материалах.