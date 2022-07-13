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Шевчук описал свою идеальную смерть

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: putnik / CC BY 3.0

Лидер группы ДДТ Юрий Шевчук описал свое состояние во время военной спецоперации на Украине. Он поразмышлял о своей судьбе и о тех, кто в это время покинул Россию.

Шевчук не осуждает людей, которые уехали из страны с начала спецоперации. «Ну, а что им здесь делать? Уезжают, потому что их лишили возможности говорить правду и то, что думаешь», — сказал он в интервью Екатерине Гордеевой.

Сам музыкант уезжать из России не планирует и не хочет. Но он считает, что его могут «выкинуть отсюда» или создать условия, в которых жить будет невыносимо. Но и на такой случай он знает, что будет делать.

«Поеду когда-нибудь в провинцию у моря. Тога, сандалии и философия. И размышлять о человечестве. Да, классно. Хорошая смерть», — сказал Шевчук.

Юрий Шевчук во время спецоперации занял пацифистскую позицию. После концерта в Уфе 18 мая, где музыкант сделал несколько заявлений, в отношении него был составлен протокол по статье о дискредитации ВС РФ. Суд не стал рассматривать дело против артиста ввиду множественных недочетов в материалах.

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