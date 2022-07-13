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Украина ударила «Точками У» по Луганску

Источник:
ТАСС
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Фото: Віталій / CC BY 3.0

Украинская армия выпустили по Луганску сразу несколько тактических ракет «Точка-У», сообщил помощник министра внутренних дел Луганской Народной Республики (ЛНР) Виталий Киселев.

«В сторону Луганска был нанесен ракетный удар "Точкой-У". Точнее, их было, возможно, три штуки. Летели с интервалом буквально в секунды, - По всей вероятности, наши силы ПВО не смогли распознать мишени, потому как их одновременно было сразу несколько. Вероятнее всего, ПВО приняли их за одну», — сказал ТАСС Киселев.

По его словам, «удар был нанесен, предположительно, из района между Артемовском и Соледаром»

Ранее сообщалось о серии мощных взрывов, прогремевших в Луганске во вторник примерно в 23:50 (время совпадает с московским). К северу от Луганска вспыхнул крупный пожар, который больше одного часа сопровождался грохотом разрывов, по частоте и характеру похожих на детонацию боеприпасов.

Офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко в своем Telegram-канале информировал о том, что ВСУ нанесли массированный удар по воинской части ПВО в Луганске, которая обеспечивает безопасность города.

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