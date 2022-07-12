Компания Lego окончательно покинет Россию

Датский производитель игрушек Lego принял решение полностью прекратить коммерческую деятельность в России, сообщил гендиректор российского подразделения компании Евгений Чихачев.

«Учитывая продолжающиеся существенные нарушения операционной среды, мы приняли решение прекратить коммерческую деятельность в России на неопределенный срок», — цитирует Чихачева издание Inc.

Головная компания разрывает отношения с Inventive Retail Group, управляющей 81 магазином бренда в России. При этом часть магазинов приостановили работу еще в начале июня, что будет с оставшимися точками, пока неизвестно.

Минпромторг 11 июля утвердил изменения в списке товаров, разрешенных для параллельного импорта. В перечень разрешенных к ввозу в обход правообладателя товаров добавилась продукция Lego.