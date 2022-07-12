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Иран передаст России сотни боевых беспилотников

Источник:
ТАСС
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Фото: Tasnim News / CC BY 4.0

США считают, что Иран планирует передать России до нескольких сотен беспилотных летательных аппаратов, в том числе ударных, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

«Правительство Ирана готовится в ускоренном порядке предоставить России до нескольких сотен беспилотников, включая беспилотники, которые могут нести вооружения», — цитирует ТАСС Салливана.

По его словам, Иран планирует обучать российские силы применению этих беспилотников. Первые этапы обучения должны начаться уже в первых числах июля.

«Неясно, поставил ли уже Иран какие-то из этих беспилотников в Россию. Но это лишь один пример того, что Россия обращается к таким странам, как Иран, за техническими средствами, которые также используются <...> или использовались до того, как мы обеспечили прекращение огня в Йемене, для атак на Саудовскую Аравию», — сказал Салливан

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Топ комментариев

GammiPluh

А он не хочет уменьшения населения Польши до 2 млн?)

volmen

Пшеки всё надеяться на реванш, как сказа дедушка Ленин ещё сто лет назад "... политические проститутки".

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чет призывом к геноциду попахивает

nifnif

повылезали старые бзд... после 60 на пенсию и сидеть тихо сопеть в тряпочку