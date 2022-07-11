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Охлобыстин предрек провал уехавшим из России знаменитостям

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ohlobistin, vk.com/ohlobistin

Актер Иван Охлобыстин высказался о творческой элите России, которая после начала спецоперации на Украине, покинула страну.

«Никому кроме России их творчество не сдалось, потому что большая часть художественного произведения, созданного русским художником, только подразумевается и может быть понята в полной мере только русским», — сказал Охлобыстин изданию CT News.

Среди самых известных представителей творческой элиты после военной спецоперации из России уехали Алла Пугачева с Максимом Галкиным, Чулпан Хаматова, Рената Литвинова и Земфира.

По мнению Охлобыстина, всем артистам, покинувшим страну, «не хватило духу остаться в России и пережить вместе со своими поклонниками сложные времена».

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Обсуждение (5)
Топ комментариев

GammiPluh

А он не хочет уменьшения населения Польши до 2 млн?)

mosquito__2010

Ха ха ха ха . Сами создают себе проблемы потом героически их решают, в процессе решения ещё умудряются...

volmen

Пшеки всё надеяться на реванш, как сказа дедушка Ленин ещё сто лет назад "... политические проститутки".

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чет призывом к геноциду попахивает