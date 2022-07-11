Охлобыстин предрек провал уехавшим из России знаменитостям

Актер Иван Охлобыстин высказался о творческой элите России, которая после начала спецоперации на Украине, покинула страну.

«Никому кроме России их творчество не сдалось, потому что большая часть художественного произведения, созданного русским художником, только подразумевается и может быть понята в полной мере только русским», — сказал Охлобыстин изданию CT News.

Среди самых известных представителей творческой элиты после военной спецоперации из России уехали Алла Пугачева с Максимом Галкиным, Чулпан Хаматова, Рената Литвинова и Земфира.

По мнению Охлобыстина, всем артистам, покинувшим страну, «не хватило духу остаться в России и пережить вместе со своими поклонниками сложные времена».