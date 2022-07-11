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Компания Electrolux Professional окончательно покинет Россию

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Шведская компания Electrolux Professional объявила о решении прекратить деятельность в России и передать ведение дел местному менеджменту.

«После того, как была проведена оценка того, что продолжать вести бизнес в России в текущей ситуации невозможно, Electrolux Professional прекращает свою деятельность в стране», — говорится в заявлении компании, опубликованном на ее сайте.

Отмечается, что Electrolux Professional соблюдает все санкции и экспортные ограничения, введенные в отношении России. Уход из России не окажет существенного влияния на «прибыль или рентабельность» Electrolux, прогнозируют представители компании.

Electrolux Professional — подразделение шведского гиганта Electrolux, которое производит крупные и мелкие приборы для профессиональных потребителей, в частности, для химчисток, прачечных, клиник, супермаркетов, отелей и ресторанов.

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Экономика #Промзона #Торговля
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