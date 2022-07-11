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«Булки» с Асмус провалились в прокате на фоне нового «Тора»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Тор: Любовь и гром»

Комедия «Булки» с Кристиной Асмус собрала в прокате стран СНГ меньше 20 миллионов рублей, в то время как премьера фильма «Тор. Любовь и гром» без учета России заработал больше 81 миллиона.

По итогам уикенда, «Тор: Любовь и гром» возглавил топ самых кассовых фильмов по сборам в странах СНГ без учета России. На втором месте «Миньоны: Грювитация», который тоже не показывали в России. Анимация собрала 26 миллионов.

Российский фильм «Булки» занял только третью строчку, собрав всего 19,4 миллиона рублей. На четвертом и пятом местах — мультфильм «Побег из космоса» и драма «Одна».

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Обсуждение (1)
Топ комментариев

mosquito__2010

Ха ха ха ха . Сами создают себе проблемы потом героически их решают, в процессе решения ещё умудряются...

serii11

Ыще рано, нужно посмотреть как европа переживет зиму без газа, а украинушка еще и без угля, электричества...

slavaynin

Как Дядя Вова скажет,так и будет.

pepelmetal

Дипломатически пытались решить с 2014 года, не получилось, что ж, кушайте)