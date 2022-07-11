«Булки» с Асмус провалились в прокате на фоне нового «Тора»

Комедия «Булки» с Кристиной Асмус собрала в прокате стран СНГ меньше 20 миллионов рублей, в то время как премьера фильма «Тор. Любовь и гром» без учета России заработал больше 81 миллиона.

По итогам уикенда, «Тор: Любовь и гром» возглавил топ самых кассовых фильмов по сборам в странах СНГ без учета России. На втором месте «Миньоны: Грювитация», который тоже не показывали в России. Анимация собрала 26 миллионов.

Российский фильм «Булки» занял только третью строчку, собрав всего 19,4 миллиона рублей. На четвертом и пятом местах — мультфильм «Побег из космоса» и драма «Одна».