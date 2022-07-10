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Четырехлетняя девочка выжила после падения из окна

Источник:
ТАСС
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Фото: © Sibnet.ru

Четырехлетняя девочка выпала из окна многоэтажки. Ребенок выжил, но получил множественные травмы, сообщает пресс-служба УМВД России по Томской области.

Ребенок находился в гостях у дедушки под присмотром его сожительницы. «Занимаясь домашними делами, сожительница решила переговорить со своей подругой в подъезде и оставила девочку без присмотра в комнате с открытым настежь окном», — говорится в сообщении.

В этот момент девочка выпала из окна, получив множественные травмы. Ребенка обнаружил проходивший мимо мужчина, который вызвал медработников и полицию.

По этому факту возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 1 статьи 118 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности»)


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ЧП #Происшествия #Томск
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Топ комментариев

serii11

Ыще рано, нужно посмотреть как европа переживет зиму без газа, а украинушка еще и без угля, электричества...

pepelmetal

Дипломатически пытались решить с 2014 года, не получилось, что ж, кушайте)

slavaynin

Как Дядя Вова скажет,так и будет.

Snikolas

Интересно а Великую Россию спросили как она хочет выйти из этого конфликта???