Четырехлетняя девочка выжила после падения из окна

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Четырехлетняя девочка выпала из окна многоэтажки. Ребенок выжил, но получил множественные травмы, сообщает пресс-служба УМВД России по Томской области.
Ребенок находился в гостях у дедушки под присмотром его сожительницы. «Занимаясь домашними делами, сожительница решила переговорить со своей подругой в подъезде и оставила девочку без присмотра в комнате с открытым настежь окном», — говорится в сообщении.
В этот момент девочка выпала из окна, получив множественные травмы. Ребенка обнаружил проходивший мимо мужчина, который вызвал медработников и полицию.
По этому факту возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 1 статьи 118 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности»)
serii11Ыще рано, нужно посмотреть как европа переживет зиму без газа, а украинушка еще и без угля, электричества...
pepelmetalДипломатически пытались решить с 2014 года, не получилось, что ж, кушайте)
slavayninКак Дядя Вова скажет,так и будет.
SnikolasИнтересно а Великую Россию спросили как она хочет выйти из этого конфликта???