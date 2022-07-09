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Динозавры «запрограммировали» тревожность у людей

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: allispossible.org.uk / CC BY 2.0

Закрепление на генетическом уровне у людей повышенной тревожности произошло под влиянием хищников. В частности, одним из факторов такого явления стали динозавры, выяснили ученые.

Хорошо известно, что перенесенный в раннем детстве стресс сказывается на поведении и здоровье уже взрослых людей. Даже небольших переживания в детском возрасте из-за голода или хищников достаточно для формирования тревожности.

Нейробиолог Новосибирского государственного университета Петр Меньшанов в рамках моделирования показал, что страх хищников закрепляется в ходе эволюции на генетическом уровне, статья исследователя опубликована журналом Evolutionary Biology.

Ранние Homo sapiens были пищей для крупных хищников в африканской саванне, а предки людей сотни тысяч лет находились под непрерывным давлением плотоядных динозавров.

Автор исследования отмечает, что в итоге именно этот фактор привел к появлению у людей генетической реакции высокой тревожности на ранние раздражители, которая кажется странной для современного общества.

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