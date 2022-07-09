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Июньская дефляция впервые зафиксирована в истории России

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Потребительские цены в июне снизились на 0,35% по сравнению с маем, соответствующие данные опубликовал Росстат. До этого дефляция в июне не была зафиксирована ни разу в истории современной России.

Обычно сезонное снижение цен происходит в июле—сентябре, когда аграрии собирают урожай и предложение на продовольственном рынке растет. В годовом выражении инфляция составила 15,9%, тогда как в мае данный показатель равнялся 17,1%.

Основным драйвером снижения цен стало удешевление плодоовощной продукции — сразу на 9,6% за месяц. Продовольственные товары в целом подешевели на 1,2%, а непродовольственные — на 0,4%.

Лидерами по снижению стоимости в июне стали капуста белокочанная (31,5%), помидоры (28,3%), огурцы (19,8%). Среди подешевевших за месяц товаров также макароны, мясо, мороженая рыба, масло, яйца.

Одновременно выросли в цене лимоны, маргарин, конфеты, шоколад, рис — на 1,9–3,2%.Наибольшее подорожание в июне продемонстрировали туристические и транспортные услуги. Так, путевки в дома отдыха и пансионаты выросли в цене на 10,8%, авиаперелет в салоне экономического класса подорожал на 6,5%.

Дефляция — временная реакция на взрывной рост цен в марте, считают эксперты. Тогда цены за месяц выросли на 7,6%. Причинами номинального снижения цен стали сжатие потребительского спроса и укрепление рубля.

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