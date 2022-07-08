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Лавров отреагировал на «бойкот» на саммите G20

Источник:
ТАСС
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Фото: © пресс-служба МИД РФ

Москва ни за кем бегать не будет, так отреагировал глава МИД России Сергей Лавров на бойкот, устроенный ему странами «Большой семерки» на саммите министров иностранных дел G20.

Глава японского МИДа Ёсимаса Хаяси не пришел на званый ужин глав министерств иностранных дел «Большой двадцатки» в рамках встречи на Бали. Он решил так избежать встречи с Лавровым. Госсекретарь США Энтони Блинкен отказался фотографироваться с главой МИД России.

«Это их нежелание, это их понимание протокола, просто вежливости», — сказал министр иностранных дел России. «Что касается встреч со мной, заявлений, что не будут со мной фотографироваться: я же никого не приглашал фотографироваться», — цитирует ТАСС Лаврова.

По его словам, он вообще никого никуда не приглашал. «Меня пригласила Индонезия. Как Индонезия пригласила и президента Путина на саммит, который будет в ноябре», — отметил глава МИД России.

Лавров сказал, что не бойкотировал представителей «Большой семерки», и посетил на саммите все их выступления.

Саммит G20 — это встреча глав стран с наиболее развитой и развивающейся экономикой. В этом году мероприятие состоится 15–16 ноября на острове Бали. В его преддверии проходит саммит министров иностранных дел G20. 

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