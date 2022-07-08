Баннеры «Аляска наша» заметили в Красноярске

Баннеры «Аляска наша» заметили в нескольких местах Красноярска, один из них сфотографировал известный ресторатор Владимир Владимиров.

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что США должны помнить, что, когда распоряжаются международными ресурсами России, что Аляска была российской. В марте 1867 года Россия подписала договор о продаже Аляски США за 7,2 миллиона долларов золотом.

«Какой-то патриот заказал вот такой баннер в городе Красноярск», — написал Владимиров под фото в соцсетях. Такие же баннеры были замечены в различных частях города.

По данным телеграм-канал «Сибирьмедиа», баннеры — реклама красноярского завода прицепов «Аляска».