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Минстрой подготовит проекты 12-этажных деревянных домов

Источник:
«Российская газета»
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Фото: © Леонид Леонидов, Sibnet.ru

Российские власти собираются широко внедрить в стране многоэтажное деревянное домостроение. Для этого будут разработаны специальные нормативы, сообщил министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин.

Минстрой и МЧС утвердили план мероприятий (дорожную карту) по развитию деревянного домостроения на период до 2024 года. «Наша страна имеет богатый исторический опыт применения деревянных конструкций в строительстве, а также обладает большим потенциалом развития лесопромышленного комплекса», — цитирует «Российская газета» Файзуллина.

Планируется подготовить проекты пилотных объектов — общественных и жилых зданий от 3 до 12 этажей, построенных из перекрестноклееной древесины (CLT), многослойного клееного бруса и такого же материала из шпона (LVL).

Дорожной картой предусмотрено проведение целого комплекса научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР), направленных на обеспечение пожарной, механической и сейсмической безопасности деревянных объектов.

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Топ комментариев

Uynachalnica

Какие у нас министры то все благожелательные, и, главное, не зря кресло протирают!

Gunja

Ааа...это и есть план по воскрешению Москвича? Тоесть машина китайская а название наше? Вот это я понимаю...

Gunja

Господин Володин - вперед! Незабудь только ещё Гаваи вернуть и часть Калифорнии! Ведь тоже наши земли...

Светлана Семикина

А не много ли мы, нищеброды, ему платим!!! Может быть к народу пора поближе, на "макарошки".