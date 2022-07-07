Минстрой подготовит проекты 12-этажных деревянных домов

Российские власти собираются широко внедрить в стране многоэтажное деревянное домостроение. Для этого будут разработаны специальные нормативы, сообщил министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин.

Минстрой и МЧС утвердили план мероприятий (дорожную карту) по развитию деревянного домостроения на период до 2024 года. «Наша страна имеет богатый исторический опыт применения деревянных конструкций в строительстве, а также обладает большим потенциалом развития лесопромышленного комплекса», — цитирует «Российская газета» Файзуллина.

Планируется подготовить проекты пилотных объектов — общественных и жилых зданий от 3 до 12 этажей, построенных из перекрестноклееной древесины (CLT), многослойного клееного бруса и такого же материала из шпона (LVL).

Дорожной картой предусмотрено проведение целого комплекса научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР), направленных на обеспечение пожарной, механической и сейсмической безопасности деревянных объектов.