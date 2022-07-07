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Лобода вернется к концертной деятельности ради Украины

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © lobodaofficial, t.me/lobodaofficial

Певица Светлана Лобода в августе начнет тур по городам Европы и Америки, чтобы поддержать родной город Ирпень на Украине. Об этом артистка рассказала в телеграм-канале.

Лобода сообщила, что первые концерты состоятся 12 августа в Таллине и 14 августа в Риге. Она отметила, что вернулась к концертной деятельности в непростое время и будет помогать тем самым Украине.

«Я хочу, чтобы вы знали — часть средств, собранных на концертах, будет направлена на восстановление и помощь жителям моего родного города Ирпень», — написала Лобода.

С начала спецоперации на Украине Светлана Лобода активно занимается поддержкой беженцев и пострадавших. Вместе со своей командой певица создала центр психологической поддержки для людей, оказавшихся в тяжелой ситуации.

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Uynachalnica

Какие у нас министры то все благожелательные, и, главное, не зря кресло протирают!

Gunja

Ааа...это и есть план по воскрешению Москвича? Тоесть машина китайская а название наше? Вот это я понимаю...

Gunja

Господин Володин - вперед! Незабудь только ещё Гаваи вернуть и часть Калифорнии! Ведь тоже наши земли...

Светлана Семикина

А не много ли мы, нищеброды, ему платим!!! Может быть к народу пора поближе, на "макарошки".