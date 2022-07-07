Лобода вернется к концертной деятельности ради Украины

Певица Светлана Лобода в августе начнет тур по городам Европы и Америки, чтобы поддержать родной город Ирпень на Украине. Об этом артистка рассказала в телеграм-канале.
Лобода сообщила, что первые концерты состоятся 12 августа в Таллине и 14 августа в Риге. Она отметила, что вернулась к концертной деятельности в непростое время и будет помогать тем самым Украине.
«Я хочу, чтобы вы знали — часть средств, собранных на концертах, будет направлена на восстановление и помощь жителям моего родного города Ирпень», — написала Лобода.
С начала спецоперации на Украине Светлана Лобода активно занимается поддержкой беженцев и пострадавших. Вместе со своей командой певица создала центр психологической поддержки для людей, оказавшихся в тяжелой ситуации.
UynachalnicaКакие у нас министры то все благожелательные, и, главное, не зря кресло протирают!
GunjaАаа...это и есть план по воскрешению Москвича? Тоесть машина китайская а название наше? Вот это я понимаю...
GunjaГосподин Володин - вперед! Незабудь только ещё Гаваи вернуть и часть Калифорнии! Ведь тоже наши земли...
Светлана СемикинаА не много ли мы, нищеброды, ему платим!!! Может быть к народу пора поближе, на "макарошки".