Лобода вернется к концертной деятельности ради Украины

Певица Светлана Лобода в августе начнет тур по городам Европы и Америки, чтобы поддержать родной город Ирпень на Украине. Об этом артистка рассказала в телеграм-канале.

Лобода сообщила, что первые концерты состоятся 12 августа в Таллине и 14 августа в Риге. Она отметила, что вернулась к концертной деятельности в непростое время и будет помогать тем самым Украине.

«Я хочу, чтобы вы знали — часть средств, собранных на концертах, будет направлена на восстановление и помощь жителям моего родного города Ирпень», — написала Лобода.

С начала спецоперации на Украине Светлана Лобода активно занимается поддержкой беженцев и пострадавших. Вместе со своей командой певица создала центр психологической поддержки для людей, оказавшихся в тяжелой ситуации.