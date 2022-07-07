Участники шоу «Песни» Свобода и Кошелева поженились

Музыкант Максим Свобода женился на певице и художнице Кристине Кошелевой, пара образовалась на проекте «Песни» в 2018 году.

Свобода и Кошелева познакомились на первом сезоне шоу «Песни» на ТНТ, оба музыканта тогда стали подопечными Максима Фадеева и заняли второе и третье места в проекте. На шоу молодые люди говорили, что просто дружат, хотя и другие участники, и продюсеры подозревали, что у ребят возникли романтические чувства.

После «Песен» Свобода и Кошелева стали жить вместе, выпустили несколько фитов. Девушка ушла из лейбла Malfa, чтобы закончить учебу, но продолжила записывать музыку, в чем ей активно помогал Максим Свобода. Кошелева же помогала создавать обложки к альбомам, будучи художником.

В четверг, 7 июля, Максим Свобода опубликовал в соцсети фотографию, где пара обнимается в свадебных нарядах, и сопроводил снимок эмодзи в виде сердечка. Поклонников свадьба не удивила, поскольку артисты на протяжении четырех лет демонстрируют прочные отношения.

Максим Свобода известен по песням «Воздух на сигареты», «Спокойной ночи, малыш», «Соль». Кошелева запомнилась зрителям уникальным голосом с расщеплением.