Вышел трейлер фильма «Амстердам» с Бэйлом и Робби

Фильм «Амстердам» со звездным актерским составом выйдет в ноябре, в Сети появился первый трейлер картины.

Сюжет рассказывает истории трех друзей, которые стали подозреваемыми в убийстве. Фильм «Амстердам» снят в жанре комедийного триллера.

Главные роли в проекте исполнили Марго Робби, Аня Тейлор-Джой, Кристиан Бэйл, Роберт Де Ниро, Тимоти Олифант, Зои Солдана, Рами Малек, Майк Шеннон.

Последним фильмом, где одновременно снялось множество знаменитостей, была комедия «Не смотрите наверх». Лента получила невысокий рейтинг среди зрителей, но ее высоко оценили критики.