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МИД отверг планы ввести выездные визы

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Российские власти не планируют вводить выездные визы для россиян, сообщил заместитель директора департамента информации и печати МИДа Алексей Зайцев на брифинге в среду.

«Расширение имеющегося перечня оснований для временного ограничения прав граждан на выезд из России и тем более введение каких-то специальных виз не планируется», — сказал Зайцев в ответ на вопрос о том, может ли Россия вернуться к практике не выпускать граждан из страны.

Представитель МИДа напомнил, что право свободно выезжать за пределы России закреплено в статье 27 Конституции. Оно может быть временно ограничено только статьей 15 ФЗ «О порядке въезда и выезда». К таким основаниям относится только привлечение лица в качестве подозреваемого либо обвиняемого, уклонение от судебного разбирательства, признание банкротом и др.

Советский Союз начал вводить выездные визы в начале 30-х годов. Они действовали до 1991 года. Чтобы оформить визу, требовалось предоставить множество документов и пройти различные проверки.

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