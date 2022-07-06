МИД отверг планы ввести выездные визы

Российские власти не планируют вводить выездные визы для россиян, сообщил заместитель директора департамента информации и печати МИДа Алексей Зайцев на брифинге в среду.

«Расширение имеющегося перечня оснований для временного ограничения прав граждан на выезд из России и тем более введение каких-то специальных виз не планируется», — сказал Зайцев в ответ на вопрос о том, может ли Россия вернуться к практике не выпускать граждан из страны.

Представитель МИДа напомнил, что право свободно выезжать за пределы России закреплено в статье 27 Конституции. Оно может быть временно ограничено только статьей 15 ФЗ «О порядке въезда и выезда». К таким основаниям относится только привлечение лица в качестве подозреваемого либо обвиняемого, уклонение от судебного разбирательства, признание банкротом и др.

Советский Союз начал вводить выездные визы в начале 30-х годов. Они действовали до 1991 года. Чтобы оформить визу, требовалось предоставить множество документов и пройти различные проверки.