Врач предупредила об опасности разливного пива

Употребление разливного пива может вызвать пищевое отравление, если оно хранится в негерметичной таре, а кран не обрабатывается специально, предупредила врач-диетолог Марина Аплетаева.
«Пиво, как и любой другой пищевой продукт, – хорошая питательная среда для болезнетворных микробов», — цитирует Аплетаеву Москва 24.
По ее словам, при покупке разливного пива невозможно понять, насколько хорошо проводится санитарная обработка кранов и тары, где хранится напиток. Приходится надеяться на продавца, который в некоторых случаях может оказаться недобросовестным.
Врач также напомнила, что пиво само по себе является опасным продуктом. Многие считают его «легким» напитком и начинают злоупотреблять.
«Еще у него есть вторая опасность — он содержит фитоэстрогены. У мужчин может наблюдаться со временем определенный дефицит мужских половых гормонов», — предупредила она.
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