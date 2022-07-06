НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Врач предупредила об опасности разливного пива

Источник:
Sibnet.ru
420 0

Употребление разливного пива может вызвать пищевое отравление, если оно хранится в негерметичной таре, а кран не обрабатывается специально, предупредила врач-диетолог Марина Аплетаева.

«Пиво, как и любой другой пищевой продукт, – хорошая питательная среда для болезнетворных микробов», — цитирует Аплетаеву Москва 24.

По ее словам, при покупке разливного пива невозможно понять, насколько хорошо проводится санитарная обработка кранов и тары, где хранится напиток. Приходится надеяться на продавца, который в некоторых случаях может оказаться недобросовестным.

Врач также напомнила, что пиво само по себе является опасным продуктом. Многие считают его «легким» напитком и начинают злоупотреблять.

«Еще у него есть вторая опасность — он содержит фитоэстрогены. У мужчин может наблюдаться со временем определенный дефицит мужских половых гормонов», — предупредила она.

Еще по теме
Врач предупредила об опасности заражения через кондиционер
Санкциями по зубам: как изменится стоматология
Травников не дождался оповещения от робота Николая
Врач посоветовал парадоксальный способ заснуть за считанные минуты
смотреть все
Жизнь #Здоровье
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Камчатский министр обозвал туристов нищебродствующей саранчой
Путин с помощью Боливии приготовил новую ловушку для Запада
Перенос масштабного рок-фестиваля в Сибири вызвал вопросы зрителей
Врач посоветовал парадоксальный способ заснуть за считанные минуты
Обсуждение (0)
Картина дня
МИД отверг планы ввести выездные визы
Китай заявил о «тесных контактах» Си Цзиньпина и Путина
Госдума приняла закон о «новых пионерах»
Упрощенная Lada Granta получила спортивную версию
О самом главном
Расчет отпускных: когда отдыхать невыгодно?
Сбрасывай балласт: астролог о судьбе и свободе выбора
Интроверт любит вас: как об этом догадаться?
SPF и PPD: правда и мифы о солнцезащитном креме
Дорогами духов, или Куда уходили шаманы
Приметы богатства: как притянуть деньги
Все статьи
Мультимедиа
Самые необычные пляжи России. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
Атомные ледоколы России. ФОТО
Топ комментариев

Asd10

Ну не плохо потренировались в упражнении "ведение боевых действий в наступлении с превосходящими силами...

Uynachalnica

Какие у нас министры то все благожелательные, и, главное, не зря кресло протирают!

Alhazred

А че ты с этим аватаром еще не на Украине в составе Русского легиона? Кстати, вспомни фильм "Батальоны...

pkv84

Этого в дурку пожалуйста,совсем потек дядя...