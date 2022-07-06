Врач предупредила об опасности разливного пива

Употребление разливного пива может вызвать пищевое отравление, если оно хранится в негерметичной таре, а кран не обрабатывается специально, предупредила врач-диетолог Марина Аплетаева.

«Пиво, как и любой другой пищевой продукт, – хорошая питательная среда для болезнетворных микробов», — цитирует Аплетаеву Москва 24.

По ее словам, при покупке разливного пива невозможно понять, насколько хорошо проводится санитарная обработка кранов и тары, где хранится напиток. Приходится надеяться на продавца, который в некоторых случаях может оказаться недобросовестным.

Врач также напомнила, что пиво само по себе является опасным продуктом. Многие считают его «легким» напитком и начинают злоупотреблять.

«Еще у него есть вторая опасность — он содержит фитоэстрогены. У мужчин может наблюдаться со временем определенный дефицит мужских половых гормонов», — предупредила она.