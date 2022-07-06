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Рассекречена грядущая свадьба Ольги Бузовой

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © byzovahouse, t.me/byzovahouse

Блогер Лилия Абрамова сообщила, что Ольга Бузова встречается с влиятельным бизнесменом и уже планирует свадьбу.

«У нее сейчас очень влиятельный поклонник. Очень влиятельный! Ему 43 или 44 года. Абсолютно подтянутый человек. Я видела его. Он политик. Не могу сказать кто. У них будет свадьба следующей весной», — цитирует Абрамову «Вечерняя Москва».

Блогер призналась, что однажды лично видела избранника Бузовой. Но откуда ей известны подробности отношений Бузовой и бизнесмена — не сообщается.

Ольга Бузова часто упоминает в соцсетях о том, как хочет замуж. Знаменитость верит в любовь несмотря на печальный опыт. После развода с футболистом Дмитрием Тарасовым ей приписывали роман с участником «Дома 2» Романом Гриценко, затем она длительное время встречалась с блогером Давой. В январе 2021 года они со скандалом расстались.

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Топ комментариев

Asd10

Ну не плохо потренировались в упражнении "ведение боевых действий в наступлении с превосходящими силами...

Uynachalnica

Какие у нас министры то все благожелательные, и, главное, не зря кресло протирают!

Alhazred

А че ты с этим аватаром еще не на Украине в составе Русского легиона? Кстати, вспомни фильм "Батальоны...

Asd10

А я его сразу и не узнал. Смотрю, а носа нет... От наркотиков стерся, видать.))