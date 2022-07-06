Рассекречена грядущая свадьба Ольги Бузовой

Блогер Лилия Абрамова сообщила, что Ольга Бузова встречается с влиятельным бизнесменом и уже планирует свадьбу.

«У нее сейчас очень влиятельный поклонник. Очень влиятельный! Ему 43 или 44 года. Абсолютно подтянутый человек. Я видела его. Он политик. Не могу сказать кто. У них будет свадьба следующей весной», — цитирует Абрамову «Вечерняя Москва».

Блогер призналась, что однажды лично видела избранника Бузовой. Но откуда ей известны подробности отношений Бузовой и бизнесмена — не сообщается.

Ольга Бузова часто упоминает в соцсетях о том, как хочет замуж. Знаменитость верит в любовь несмотря на печальный опыт. После развода с футболистом Дмитрием Тарасовым ей приписывали роман с участником «Дома 2» Романом Гриценко, затем она длительное время встречалась с блогером Давой. В январе 2021 года они со скандалом расстались.