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Врач предупредила об опасности заражения через кондиционер

Источник:
радио Sputnik
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Фото: © Sibnet.ru

Люди с ослабленным иммунитетом рискуют заразиться болезнью легионеров летом из-за кондиционера, предупредила Врач-терапевт Ольга Перевалова

Болезнь легионеров — тяжелое инфекционное поражение легких, вызванное бактерией рода Legionella. Обычно этот микроорганизм размножается в теплой и влажной среде, в том числе, в фильтрах кондиционеров, сказала Перевалова в интервью радио Sputnik.

По ее словам, что легионеллез не всегда принимает форму пневмонии. Он может напоминать обычную респираторную вирусную инфекцию, поэтому его часто путают с другими заболеваниями.

«Люди, которые все лето сидят в офисе с кондиционерами, часто чихают, кашляют и думают, что они заразились, например, ротавирусом или "Омикроном". На самом деле внутри фильтров кондиционера, в теплой и влажной среде, чаще всего размножается легионелла», — объяснила врач.

Пренебрежение регулярной чисткой фильтров кондиционера и слабый иммунитет могут стать основными предпосылками заражения и тяжелого течения заболевания, отметила Перевалова.

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