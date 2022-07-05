Россияне на фоне кризиса оформили рекордное число банковских карт

Количество эмитированных банковских карт в России в I квартале 2022 года выросло на 12 миллионов — до 341 миллиона штук, следует из данных статистического бюллетеня Банка России. Это рекордный показатель с 2012 года.

В крупнейших банках также подтвердили тренд. Такая тенденция связана с уходом из страны Visa и MasterCard, за счет чего клиенты стали активно оформлять «Мир», сообщили «Известиям» в МКБ.

В банке уточнили, что в I квартале 2022-го количество выданных банком карт увеличилось более чем в 2,5 раза по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. В банке «Дом.РФ» число выпущенных карт «Мир» в этом году выросло в пять раз к предыдущему.

Visa и MasterCard продолжают работать внутри России, но граждане все равно переориентируются на «Мир», у которого расширяется география использования, отметил сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Тенденция связана с высоким спросом на кредитки на фоне падения доходов населения, а также c резким ростом интереса к «Миру» и UnionPay, считает ведущий аналитик «Фридом Финанс» Наталья Мильчакова.

При этом в условиях санкций проблема с дефицитом карточных чипов может начать проявляться во втором полугодии 2022-го, оценил аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов.