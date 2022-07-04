Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов предложил переименовать Калининград во Владибалтийск, а самому региону дать статус края.

«Возможно, настал момент подумать о придании статуса края региону, имеющему для нашей страны стратегическое значение, а также о переименовании Калининграда в соответствии с современными реалиями и отечественными традициями. Например, Владибалтийск и, соответственно, Балтийский край», — написал Миронов в телеграм-канале.

По его мнению, из этого названия сразу становится ясно, что «речь идет о форпосте на крайнем западном рубеже нашей Родины, которая протянулась от Тихого океана до Балтики». Политик предложил решить этот вопрос жителям региона.

Миронов напомнил, что в 1946 году столицу Восточной Пруссии первоначально планировали назвать Балтийском, были еще варианты Славгород или Королевец, но как раз в это время умер номинальный глава государства Михаил Калинин, и городу дали его имя, хотя «всесоюзный староста» к региону никакого отношения не имел. А Балтийском стал бывший городок Пиллау.