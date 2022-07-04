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IKEA заявила о старте распродажи товаров со складов

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Сведения об авторе отсутствуют или не читаются программно. Предположительно Calvin Teo (основываясь на заявлении об авторском праве).. / CC BY-SA 2.5

Сеть магазинов IKEA официально подтвердила, что распродажа товаров с ее складов начнется 5 июля, сообщается на официальном сайте компании.

«С 5 июля в течение нескольких недель вы можете купить товары IKEA только на сайте ikea.ru», — говорится в заявлении. Отмечается, что товары будут продаваться до тех пор, пока они есть в наличии.

Доставка купленных товаров будет осуществляться только в городах, где есть магазины сети: в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Екатеринбурге, Казани, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске, Ростове-на-Дону, Самаре и Уфе, а также на расстоянии 50 километров от вышеуказанных городов.

IKEA 15 июня объявила о намерении продать все четыре фабрики в России, а также сократить бизнес в стране. При этом полностью компания не уходит: ее розничный бизнес «остается на паузе».

В конце июня ретейлер устроил закрытую распродажу остатков товаров среди сотрудников. В связи с этим в России активизировались мошенники, было возбуждено несколько уголовных дел.

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Топ комментариев

Asd10

Бутылки собираешь? Ну это дело тоже нужное. Ты старайся.

Asd10

А ему мамка на мороженое даёт, ему и хватает. Какие потребности в младенчестве?? Беззаботное детство......

pepelmetal

Нужно бить калибрами по Банковой в киеве, уже давно нужно!

Asd10

И тебя в него записать, подвигов тебе на придумывать, и повышенных льгот два мешка.)))