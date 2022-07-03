Американский канал CBS назвал рубль самой сильной валютой

Российский рубль оказался самой сильной валютой в мире в 2022 году, несмотря на санкции, введенные в отношении России странами Запада, отметили эксперты американского канала CBS.

Gосле первоначального падения на фоне рестрикций «российская валюта совершила ошеломляющий разворот». «С января рубль вырос на 45% по отношению к доллару, по состоянию на вторник курс составлял 53,45 рубля за доллар», — приводит РИА Новости материал CBS.

«Это нестандартная ситуация», — признал профессор Гарвардского университета Джеффри Франкель. Повышению стоимости рубля способствуют активные меры российских властей, направленные на предотвращение вывода капитала за границу, а также рост цен на энергоносители.

«Цены на сырье сейчас заоблачные, и, хотя из-за эмбарго и санкций наблюдается снижение объемов российского экспорта, рост цен на сырье более чем компенсирует это падение», — объяснила экономист аналитической компании Oxford Economics Татьяна Орлова.

«Устойчивость рубля означает, что Россия частично защищена от санкционных мер западных стран <...>, но неизвестно, сколько будет работать эта защита. <...> Сильная валюта не означает, что у России есть иммунитет к экономическим трудностям», — говорится в материале.

Из-за падения импорта, введенных валютных ограничений и отмены бюджетного правила рубль сильно укрепился. Российские власти считают равновесным курс в 70-80 рублей за доллар.