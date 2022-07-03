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Американский канал CBS назвал рубль самой сильной валютой

Источник:
РИА Новости
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Фото: © пресс-служба Госдумы РФ

Российский рубль оказался самой сильной валютой в мире в 2022 году, несмотря на санкции, введенные в отношении России странами Запада, отметили эксперты американского канала CBS.

Gосле первоначального падения на фоне рестрикций «российская валюта совершила ошеломляющий разворот». «С января рубль вырос на 45% по отношению к доллару, по состоянию на вторник курс составлял 53,45 рубля за доллар», — приводит РИА Новости материал CBS.

«Это нестандартная ситуация», — признал профессор Гарвардского университета Джеффри Франкель. Повышению стоимости рубля способствуют активные меры российских властей, направленные на предотвращение вывода капитала за границу, а также рост цен на энергоносители.

«Цены на сырье сейчас заоблачные, и, хотя из-за эмбарго и санкций наблюдается снижение объемов российского экспорта, рост цен на сырье более чем компенсирует это падение», — объяснила экономист аналитической компании Oxford Economics Татьяна Орлова.

«Устойчивость рубля означает, что Россия частично защищена от санкционных мер западных стран <...>, но неизвестно, сколько будет работать эта защита. <...> Сильная валюта не означает, что у России есть иммунитет к экономическим трудностям», — говорится в материале.

Из-за падения импорта, введенных валютных ограничений и отмены бюджетного правила рубль сильно укрепился. Российские власти считают равновесным курс в 70-80 рублей за доллар.

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Топ комментариев

Asd10

А ему мамка на мороженое даёт, ему и хватает. Какие потребности в младенчестве?? Беззаботное детство......

Asd10

Сразу это у тебя на приборе с кнопочкой получается. Не все измеряется в золоте.

Asd10

Бутылки собираешь? Ну это дело тоже нужное. Ты старайся.

Asd10

Да ладно тебе ерунду городить. Порадуй ся празднику независимости ЛНР. Скоро и ДНР подтянется.