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Врач посоветовал парадоксальный способ заснуть за считанные минуты

Источник:
«Российская газета»
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Фото: Alyssa L. Miller / Attribution License

Человек, страдающий бессонницей сможет заснуть, если начнет себя убеждать, что не собирается спать — такой способ в психотерапии называется «парадоксальной интенцией», рассказал доктор Каран Радж.

Нужно лежать в постели с открытыми глазами и изо всех сил пытаться бодрствовать. При этом нельзя читать книгу, смотреть в телефон или телевизор — просто лежать и говорить себе: «Я не буду спать, я не собираюсь спать». В большинстве случаев человек быстро почувствует усталость и заснет, приводит «Российская газета» совет врача.

Этот же феномен хорошо известен применительно к мыслям. Хорошо объясняет парадоксальную интенцию притча из «Ходжи Насреддина», когда главный герой говорит окружающим не думать о белой обезьяне и тем самым заставляет всех думать именно о ней.

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По словам Раджа, когда человек говорит себе о том, что не собирается спать, уровень беспокойства по поводу бессонницы автоматически снижается, поэтому шансы быстро заснуть растут.

В тяжелых случаях бессонницы врач порекомендовал сочетать метод парадоксальной интенции с другими проверенными приемами, например, соблюдением режима сна и изменением своих привычек.

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