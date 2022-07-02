Хирург назвала самые популярные пластические операции у мужчин

Российские мужчины хотят иметь ровный нос и пресс с кубиками, это самые популярные пластические операции, сообщила пластический хирург Лусине Майтесян.

Одной из самых востребованных для мужчин операций остается исправление носовой перегородки. Затем по популярности идут липосакция живота и гинекомастия (удаление жира в районе груди), рассказала Майтесян «Ленте.ру».

«Особенно интересует мужчин спортивная липосакция, когда живот не только становится более плоским, но ему придаются спортивные очертания с кубиками», — отметила хирург.

По ее данным, все чаще мужчины хотят изменить форму верхних век и подтянуть верхнюю часть лица, чтобы избавиться от нависших бровей.

Майтесян считает, что культ красоты у российских мужчин возникает в сравнительно позднем возрасте. Если раньше они не беспокоились о вторых подбородках, кривом носе и лишних жировых отложениях, то сегодня, глядя на публичный «парад красоты» в социальных сетях, начинают заботиться о внешности.