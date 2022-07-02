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«Мажор 4» выйдет на «Кинопоиске»

Источник:
Sibnet.ru
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Сериал «Мажор 4» 2 июля выйдет на «Кинопоиске», зрители смогут увидеть, как изменился Игорь Соколовский за несколько лет.

«Мажор 4» выйдет в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» в подписке «Плюс», после этого его смогут увидеть зрители Первого канала. В сезоне восемь эпизодов, они будут выходить по субботам.

Как сообщает онлайн-платформа, события в нем развернутся девять лет спустя после третьего сезона, в конце которого во время перестрелки главный герой Игорь Соколовский (Павел Прилучный) выжил, а капитан Вика Родионова, недавно родившая ребенка – нет.

Соколовский не служит в полиции, работает с бывшим конкурентом Игнатьевым. В его жизни появляется дочь Соня. Ей десять лет. Видимо, это дочь также погибшей Вики Родионовой. Но прошлое не составляет героя, он снова оказывается в опасности, а с ним и те, кто оказался рядом.

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