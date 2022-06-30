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Глава предпринимателей обозначил «худший сценарий» для России

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Возвращение западных компаний в Россию — «худший сценарий» для страны, у которой только «что-то стало получаться», заявил вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей Сергей Красильников.

«Понимаете, западные компании вернутся назад, и я очень опасаюсь, что все сразу возвратится на круги своя – мы вновь подсядем на эту "иглу". <...> Мы только-только сами начали за все браться, у нас самих что-то стало получаться, как нас прервут на полпути. И что делать. Это – серьезная дилемма, вызов для руководства страны. Они опять выиграют, а мы опять окажемся в дураках?» — сказал Красильников в интервью РИА Новости.

По его мнению, приглашать, разрешать работать и создавать самые комфортные условия в России надо только для тех иностранных компаний, кто реально приходит с чем-то полезным и уникальным.

«Нельзя же допускать такого, как это было еще недавно, когда в некоторых секторах нашей промышленности присутствие западного бизнеса доходило до 80%! Что это, как не почти тотальная зависимость, от которой сейчас так страдает отечественная экономика», — отметил он.

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