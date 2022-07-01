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Фильм «Координаты «Цитадель»» выйдет в онлайн‑кинотеатрах 1 июля

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадры из фильма

Фильм «Координаты «Цитадель»» про сбежавшего из-под стражи террорист-стратега выйдет в онлайн-кинотеатрах 1 июля , сообщает компания «Вольга».

Главные роли в фильме исполнили номинантка на «Золотой глобус» Мишель Монахэн («Миссия невыполнима»), Джейсон Кларк («Эверест») и Джай Кортни («Дивергент»).

Когда опаснейший террорист-стратег сбегает из-под стражи, в сверхсекретной подземной тюрьме ЦРУ срабатывает тотальная блокировка, запускающая обратный отсчет до полного уничтожения цитадели боевыми дронами.

Действуя дерзко и жестко, преступник стремительно убирает всех, кто оказался заперт с ним в этих бесконечных лабиринтах. У аналитика Эбби свои счеты с «демоном», потому ей нужно не только выжить, но также придумать, как отомстить своему злейшему врагу. Начинается непредсказуемая игра в кошки-мышки.

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