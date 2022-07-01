Фильм «Координаты «Цитадель»» выйдет в онлайн‑кинотеатрах 1 июля

Фильм «Координаты «Цитадель»» про сбежавшего из-под стражи террорист-стратега выйдет в онлайн-кинотеатрах 1 июля , сообщает компания «Вольга».
Главные роли в фильме исполнили номинантка на «Золотой
глобус» Мишель Монахэн («Миссия невыполнима»), Джейсон
Кларк («Эверест») и Джай Кортни («Дивергент»).
Когда опаснейший террорист-стратег сбегает из-под стражи, в
сверхсекретной подземной тюрьме ЦРУ срабатывает тотальная блокировка,
запускающая обратный отсчет до полного уничтожения цитадели боевыми
дронами.
Действуя дерзко и жестко, преступник стремительно убирает всех, кто оказался заперт с ним в этих бесконечных лабиринтах. У аналитика Эбби свои счеты с «демоном», потому ей нужно не только выжить, но также придумать, как отомстить своему злейшему врагу. Начинается непредсказуемая игра в кошки-мышки.