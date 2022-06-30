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Стройку аэропорта Толмачево показали на таймлапсе. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
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Генеральный проектировщик аэропорта Толмачево компания ГК «Спектрум» продемонстрировала таймлапс строительства нового аэровокзала, видео опубликовано на YouTube.

На таймлапсе видно, как шло строительство аэровокзала с начала года. Весной на фасад были смонтированы стеклопакеты, также было произведено остекление атриумов.

В этом же видео показана bim-модель нового терминала.

Строительство нового терминала аэропорта Толмачево началось в сентябре 2020 года. Высота здания составит более 30 метров, фасад будет представлен единой стеклянной лентой, а интерьеры станут ассоциироваться с фотонными двигателями будущего. Объект должны сдать к концу 2022 года.

В работы, которые планируется завершить в два этапа до 2025 года, также войдет реконструкция обеих взлетно-посадочных полос.

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Sovik

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GammiPluh

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Alhazred

Может Бориске рассказать о Екатерине Второй? При ней был присоединен Крым и Польшу разделили.)))

Иркут 69

Никакого снижения цен не наблюдаю. Бред какой то...