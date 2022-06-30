Набиуллина не увидела дефляционную спираль

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что не видит дефляционной спирали, наблюдаемое снижение цен — коррекция после резкого роста в конце февраля — начале марта.

«Называют дефляционные спирали, я не вижу никакой дефляционной спирали. Это во многом коррекция после резкого взлета цен, который произошел у нас в конце февраля — начале марта», — цитирует ТАСС выступление Набиуллиной на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.

Дефляция в России с 11 по 17 июня 2022 года составила 0,12%, следует из данных Росстата.

Министр экономического развития Максим Решетников в ходе делового завтрака Сбера в рамках Петербургского международного экономического форума ранее заявлял, что российская экономика «сползает» в дефляционную спираль. Глава ведомства подчеркивал, что ситуация требует серьезного анализа и реакции.