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Набиуллина не увидела дефляционную спираль

Источник:
Sibnet.ru
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Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что не видит дефляционной спирали, наблюдаемое снижение цен — коррекция после резкого роста в конце февраля — начале марта.

«Называют дефляционные спирали, я не вижу никакой дефляционной спирали. Это во многом коррекция после резкого взлета цен, который произошел у нас в конце февраля — начале марта», — цитирует ТАСС выступление Набиуллиной на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.

Дефляция в России с 11 по 17 июня 2022 года составила 0,12%, следует из данных Росстата.

Министр экономического развития Максим Решетников в ходе делового завтрака Сбера в рамках Петербургского международного экономического форума ранее заявлял, что российская экономика «сползает» в дефляционную спираль. Глава ведомства подчеркивал, что ситуация требует серьезного анализа и реакции.

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Топ комментариев

Sovik

Ага, Искандер, например, нормальный такой комплекс.

GammiPluh

какой интересный вырисовывается альянс, Зеля, Байден, Джонсон и у всех очевидные проблемы с головой

Иркут 69

Никакого снижения цен не наблюдаю. Бред какой то...

Alhazred

Может Бориске рассказать о Екатерине Второй? При ней был присоединен Крым и Польшу разделили.)))