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Дима Билан стал новым ведущим «МУЗ‑ТВ чарта»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © «МУЗ-ТВ»

Заслуженный артист России Дима Билан с 30 июня будет вести программу «МУЗ-ТВ чарт», сообщает пресс-служба канала.

В летнем сезоне «МУЗ-ТВ чарт» подарил зрителям канала настоящий марафон звездных ведущих, многие из которых дебютируют в новой для себя роли, а их появление в федеральном эфире становится большим сюрпризом. Двадцатку лучших клипов главного чарта канала уже представляли Лолита, Николай Басков, Клава Кока, ANNA ASTI и МакSим.

«Всегда подчеркиваю что-то новое: открываю для себя новые треки, а иногда даже и новых артистов. Все-таки, профессия телеведущего непростая, интересно и дикционно четко доносить информацию, чтобы заинтересовать телезрителя надо уметь», — сказал Билан.

«МУЗ-ТВ чарт» – главный хит-парад телеканала, в котором звезды делятся самыми трендовыми клипами, по мнению зрителей. Голосование за любимых артистов идет круглосуточно на сайте канала.

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Топ комментариев

Sovik

Ага, Искандер, например, нормальный такой комплекс.

GammiPluh

какой интересный вырисовывается альянс, Зеля, Байден, Джонсон и у всех очевидные проблемы с головой

Иркут 69

Никакого снижения цен не наблюдаю. Бред какой то...

Alhazred

Может Бориске рассказать о Екатерине Второй? При ней был присоединен Крым и Польшу разделили.)))