Дима Билан стал новым ведущим «МУЗ‑ТВ чарта»

Заслуженный артист России Дима Билан с 30 июня будет вести программу «МУЗ-ТВ чарт», сообщает пресс-служба канала.

В летнем сезоне «МУЗ-ТВ чарт» подарил зрителям канала настоящий марафон звездных ведущих, многие из которых дебютируют в новой для себя роли, а их появление в федеральном эфире становится большим сюрпризом. Двадцатку лучших клипов главного чарта канала уже представляли Лолита, Николай Басков, Клава Кока, ANNA ASTI и МакSим.

«Всегда подчеркиваю что-то новое: открываю для себя новые треки, а иногда даже и новых артистов. Все-таки, профессия телеведущего непростая, интересно и дикционно четко доносить информацию, чтобы заинтересовать телезрителя надо уметь», — сказал Билан.

«МУЗ-ТВ чарт» – главный хит-парад телеканала, в котором звезды делятся самыми трендовыми клипами, по мнению зрителей. Голосование за любимых артистов идет круглосуточно на сайте канала.