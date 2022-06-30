Дима Билан стал новым ведущим «МУЗ‑ТВ чарта»

Заслуженный артист России Дима Билан с 30 июня будет вести
программу «МУЗ-ТВ чарт», сообщает пресс-служба канала.
В летнем сезоне «МУЗ-ТВ чарт» подарил зрителям канала
настоящий марафон звездных ведущих, многие из которых дебютируют в новой для
себя роли, а их появление в федеральном эфире становится большим сюрпризом.
Двадцатку лучших клипов главного чарта канала уже представляли Лолита, Николай
Басков, Клава Кока, ANNA ASTI и МакSим.
«Всегда подчеркиваю
что-то новое: открываю для себя новые треки, а иногда даже и новых артистов.
Все-таки, профессия телеведущего непростая, интересно и дикционно четко
доносить информацию, чтобы заинтересовать телезрителя надо уметь», — сказал
Билан.
«МУЗ-ТВ чарт» – главный хит-парад телеканала, в котором звезды
делятся самыми трендовыми клипами, по мнению зрителей. Голосование за любимых
артистов идет круглосуточно на сайте канала.
SovikАга, Искандер, например, нормальный такой комплекс.
GammiPluhкакой интересный вырисовывается альянс, Зеля, Байден, Джонсон и у всех очевидные проблемы с головой
Иркут 69Никакого снижения цен не наблюдаю. Бред какой то...
AlhazredМожет Бориске рассказать о Екатерине Второй? При ней был присоединен Крым и Польшу разделили.)))