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Представлен проект об отмене штрафа за забытые права и грязный номер

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ГИБДД Новосибирска

Штрафы за ряд незначительных нарушений ПДД (грязный номер, забытые права, невключенный поворотник) предлагают заменить предупреждением, такой законопроект внесен в Госдуму.

Отказ от штрафа предусмотрен за грязный номер (ч. 1 ст. 12.2 КоАП РФ), забытые дома права или документы на машину (ч. 2 и ч. 3 ст. 12.3 КоАП РФ), невключенный указатель поворота (ч. 1 ст. 12.14 КоАП РФ), нарушение правил пользования световыми приборами и управление авто с мелкими неисправностями (ч. 1 ст. 12.5 КоАП РФ), пишут «Известия» со ссылкой на документ.

В КоАП сейчас прописано, что за все выше указанные нарушения инспектор может оштрафовать на 500 рублей или же ограничиться предупреждением. Теперь от штрафов за подобные проступки предлагают вообще отказаться.

Внесение поправок является вынужденной мерой, так как следование всем запрещающим эксплуатацию транспортных средств условиям, угрожает России ситуацией тотальной нехватки автотранспорта, говорится в пояснительной записке к документу.

«Необходимо снизить административную нагрузку на автомобилистов, допустивших незначительные нарушения ПДД, которые не ведут к фатальным последствиям. Таким образом, порядок, который сейчас регламентируется указаниями ГИБДД, будет закреплен в законе», — прокомментировал автора законопроекта, депутат Николай Новичков.

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Авто #Автоправо #Законы
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