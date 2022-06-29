«Амедиатека» покажет россиянам новый сезон «Мира Дикого Запада»

Новые эпизоды сериалов от компании HBO начнут выходить в российском онлайн-кинотеатре «Амедиатека», анонсы некоторых будущих премьер появились на сайте стримингового сервиса.
Показ сериалов от HBO возобновится в июле 2022 года: на «Амедиатеке» выйдут как новые сезоны, так и отдельные эпизоды уже вышедших за рубежом сериалов.
В списке ближайших премьер числятся финальные серии шоу «Наш флаг означает смерть», «Воспитанные волками», «Рисуя с Джоном». Кроме того, «Амедиатека» анонсировала премьеру четвертого сезона «Мира Дикого Запада», «Барри», «Клятвы» и других картин.
В марте американский медиахолдинг WarnerMedia, в который входят компании Warner Bros., CNN, HBO, а также HBO Max, объявил о приостановке лицензирования нового контента в России из-за ситуации вокруг Украины.
ponhik78Кредиторы за своими деньгами могут приехать в Москву лично, в чём проблема?
AlhazredТебе не надоело быть капитаном Очевидность? Вот ты нудный)))
mosquito__2010Глупо вообще тут надеятся на какие либо результаты. Истории для дегенератов с огромными количеством бессмысленных...
GammiPluhMoodys заявила что есть дефолт... а дефолта по факту нет... репутация агентства соответственно скатывается...