Турция разрешила Швеции и Финляндии вступить в НАТО

Турция добилась желаемых шагов от Швеции и Финляндии и согласилось на вступление этих стран в НАТО, сообщает канцелярия турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Ранее Турция поставила условия для вступления в Североатлантический альянс Швеции и Финляндии. Решение о расширении НАТО принимается только при полном согласии ее участников.

«Турция получила то, что хотела. Страны согласились на полное сотрудничество с Турцией в борьбе с Рабочей партией Курдистана [РПК] и ее ответвлениями. Будет снято эмбарго на поставки продукции оборонной промышленности, будет расширено сотрудничество в этом направлении», — цитирует ТАСС сообщение канцелярии.

Кроме того, Стокгольм и Хельсинки пообещали не поддерживать не только признанные Анкарой террористическими курдские формирования, но и обвиняемую в попытке переворота в Турции «террористическую организацию фетхуллахистов» (ФЕТО).

«Турция добилась значительных успехов в борьбе с террористическими организациями благодаря решительной позиции, занятой президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом», — отметила канцелярия президент страны.