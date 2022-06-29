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«Русский салат» мгновенно разобрали на саммите НАТО

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: pxhere.com / CC0

«Картофельный салат по-русски» в меню саммита НАТО в Мадриде удивил политиков и журналистов, при этом блюдо оказалось очень популярно.

«Русский салат на саммите НАТО? Я немного удивлен таким выбором блюда», — процитировал Reuters представителя прессы Иньяки Лопеса.

«Русский салат» был распродан в течение двух часов, несмотря на название, вкусовые качества блюда взяли верх. «Высокое содержание углеводов в блюде оказалось важнее его спорного названия», — отметило агентство.

Смесь из гороха, картофеля, моркови и майонеза под названием «Русский салат» является одним из основных позиций в меню испанских ресторанов.

На проходящем в Мадриде саммите планировалось принять новую стратегию. Суть в том, что Россия, по мнению западных политиков, должна быть обозначена как страна, представляющая «непосредственную угрозу коллективной безопасности».

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ponhik78

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Alhazred

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mosquito__2010

Глупо вообще тут надеятся на какие либо результаты. Истории для дегенератов с огромными количеством бессмысленных...

GammiPluh

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