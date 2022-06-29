«Русский салат» мгновенно разобрали на саммите НАТО

«Картофельный салат по-русски» в меню саммита НАТО в Мадриде удивил политиков и журналистов, при этом блюдо оказалось очень популярно.

«Русский салат на саммите НАТО? Я немного удивлен таким выбором блюда», — процитировал Reuters представителя прессы Иньяки Лопеса.

«Русский салат» был распродан в течение двух часов, несмотря на название, вкусовые качества блюда взяли верх. «Высокое содержание углеводов в блюде оказалось важнее его спорного названия», — отметило агентство.

Смесь из гороха, картофеля, моркови и майонеза под названием «Русский салат» является одним из основных позиций в меню испанских ресторанов.

На проходящем в Мадриде саммите планировалось принять новую стратегию. Суть в том, что Россия, по мнению западных политиков, должна быть обозначена как страна, представляющая «непосредственную угрозу коллективной безопасности».